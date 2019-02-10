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На Донбассе после контузии пропал украинский военный - возможно, он в плену

17:17, 10 февраля 2019
Война
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По мнению военных, мужчину могли взять в плен боевики / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский Легион".

"Вчера (9 февраля - прим.ред.) один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении.

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По мнению военных, мужчину могли взять в плен боевики.

"Закарпатский Легион" сохраняет бдительность и боевую готовность. Поиски нашего собрата всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - добавили в бригаде.

Отдельно отмечается, что еще один военный во время обстрела наемниками взводного опорного пункта получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, уничтожение бойцами ООС боевой машины оккупантов попало на видео.

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Теги: #Донбасс#война