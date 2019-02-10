На Донбассе после контузии пропал украинский военный - возможно, он в плену

Отдельно отмечается, что еще один военный во время обстрела наемниками взводного опорного пункта получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

В зоне боевых действий на Донбассе после получения контузии исчез украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский Легион". "Вчера (9 февраля - прим.ред.) один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций", - говорится в сообщении. Читайте такжеСутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, трое военных ранены По мнению военных, мужчину могли взять в плен боевики. "Закарпатский Легион" сохраняет бдительность и боевую готовность. Поиски нашего собрата всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются", - добавили в бригаде. Отдельно отмечается, что еще один военный во время обстрела наемниками взводного опорного пункта получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Как сообщал УНИАН, уничтожение бойцами ООС боевой машины оккупантов попало на видео.

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