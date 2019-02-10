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Уничтожение бойцами ООС боевой машины оккупантов попало на видео

14:52, 10 февраля 2019
Война
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Боевики лишились бронированной машины / Фото: amurburg.ru

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан и опубликовал соответствующее видео.

"Позавчера представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам про избыточную военную технику на Светлодарской дуге. В результате удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

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Теги: #Донбасс#война