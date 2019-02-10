Уничтожение бойцами ООС боевой машины оккупантов попало на видео
14:52, 10 февраля 2019Война
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В результате удачного второго выстрела украинских бойцов у оккупантов стало на одну БМП меньше.
Боевики лишились бронированной машины / Фото: amurburg.ru
Украинские военные уничтожили БМП боевиков на Светлодарской дуге.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан и опубликовал соответствующее видео.
"Позавчера представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам ОСам про избыточную военную технику на Светлодарской дуге. В результате удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут другие интересные заявки", - написал он.
Как сообщал УНИАН, по данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.
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