В Минобороны заявляют, что на Донбассе присутствуют более 10 тысяч российских военных

16:11, 13 февраля 2015
Война
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Заместитель министра обороны Петр Мехед заявляет, что на Донбассе присутствуют около 10 тысяч российских военнослужащих, и их количество продолжает увеличиваться.

REUTERS

«Есть тенденция к увеличению (количества российских военных на Донбассе). На сегодня более 10 тысяч представителей Вооруженных сил России находятся на территории Украины», - передает его слова Радио Свобода.

Ранее в Минобороны заявляли, что на Донбассе воюют 7500 российских военных.

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Все доказательства, имеющиеся у Украины и стран Запада, которые свидетельствуют о введение из России на Донбасс тяжелых вооружений и военнослужащих Вооруженных сил России, Москва отвергает.

Также УНИАН сообщал, что Россия продолжает перебрасывать солдат и технику к восточной границе с Украиной. Кроме того, сообщалось, что российские военнослужащие на Донбассе переодеваются в форму украинских солдат.

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