Отвод тяжелой артиллерии от линии разграничения будут контролировать из космоса

Об этом на традиционном брифинге в пятницу рассказал представитель АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов, передает Украинская правда.

Как пояснил представитель АТО, в соответствии с минскими договоренностями, отвод тяжелого вооружения и артиллерии калибром более 100 мм от линии разграничения должен быть по всей территории в зоне конфликта.

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На вторые сутки поддержание режима прекращения огня (должен стартовать с 00.00 15 февраля - ред.) под наблюдением международной группы ОБСЕ, а также трехстороннего контактной группы, в которую входят офицеры украинских вооруженных сил, российских вооруженных сил, а также представители ОБСЕ, должно произойти одновременное отвода тяжелого вооружения, чтобы предотвратить возможные провокации.

"Мониторинг будет осуществляться 3 способами, визуальный, который совершают люди, находящиеся на линии разграничения, через беспилотные летательные аппараты и средства космической связи", - пояснил Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 13 февраля, боевики обстреляли из артиллерии город Счастье Луганской области. В результате обстрела Счастья боевики попали в кафе - погибли 4 и ранены 5 мирных жителей.