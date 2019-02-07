В сети показали фото новой помощницы главаря "ДНР"
15:25, 07 февраля 2019Война
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Новая помощница Пушилина находится в базе "Миротворца" как пособник террористов на Донбассе.
Помощницей Пушилина стала 31-летняя Виктория Талакина / фото twitter.com/666_mancer
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин взял себе новую помощницу, в сети появились ее фото.
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Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter. Ею стала 31-летняя Виктория Талакина.
"Вот это правильное решение, нечего Виточке в замшах рукадмина киснуть. То ли дело, помощник самого Пушилина", - пишет блогер.
Отметим, что Талакина находится в базе "Миротворца" как пособник террористов на Донбассе.
фото twitter.com/666_mancer
Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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