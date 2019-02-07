цей матеріал доступний українською

В сети показали фото новой помощницы главаря "ДНР"

15:25, 07 февраля 2019
Война
306 2
Помощницей Пушилина стала 31-летняя Виктория Талакина / фото twitter.com/666_mancer

Читайте также"Княгиня, б***ь": в сети показали новые фото жены главаря "ДНР"

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter. Ею стала 31-летняя Виктория Талакина.

"Вот это правильное решение, нечего Виточке в замшах рукадмина киснуть. То ли дело, помощник самого Пушилина", - пишет блогер.

Отметим, что Талакина находится в базе "Миротворца" как пособник террористов на Донбассе.

фото twitter.com/666_mancer

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#Пушилин