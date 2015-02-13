За сутки в зоне АТО погибли 8 украинских военнослужащих

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"В результате обстрелов и боевых действий Украина потеряла 8 военнослужащих, еще 34 получили ранения разной степени тяжести", - отметил Владислав Селезнев.

По его словам, были проведены соответствующие меры эвакуации. "Всех раненых доставляют в медицинские заведения, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал он.

Он отметил, что по состоянию на утро в госпиталях и в лечебных заведениях находятся 594 военнослужащих, в том числе 27 тяжелораненых.