За сутки в зоне АТО погибли 8 украинских военнослужащих
10:04, 13 февраля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 8 украинских военнослужащих, 34 - ранены.
REUTERS
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
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"В результате обстрелов и боевых действий Украина потеряла 8 военнослужащих, еще 34 получили ранения разной степени тяжести", - отметил Владислав Селезнев.
По его словам, были проведены соответствующие меры эвакуации. "Всех раненых доставляют в медицинские заведения, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал он.
Он отметил, что по состоянию на утро в госпиталях и в лечебных заведениях находятся 594 военнослужащих, в том числе 27 тяжелораненых.
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