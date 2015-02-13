Во время боя за Логвиново погибли бойцы "Донбасса" - Семенченко

02:29, 13 февраля 2015
Война
22946 0

12 февраля части батальона "Донбасс" совместно с частями ВСУ приняли участие в штурме населенного пункта Логвиново.

Facebook

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.

"Населенный пункт имел важное стратегическое значение (противник, находясь в нем, блокировал трассу Артемовск - Дебальцево и создавал угрозу окружения дебальцевской группировки АТО). В ходе тяжелых боев, бойцами батальона "Донбасс" был уничтожен до взвода противника, один танк и БМП. Батальон понес потери: трое бойцов погибли и четверо получили ранения", - написал Семенченко.

Читайте такжеВоенные взяли штурмом Логвиново - поселок, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево

По его словам, раненым и семьям погибших батальон окажет материальную помощь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter