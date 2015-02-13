Во время боя за Логвиново погибли бойцы "Донбасса" - Семенченко
02:29, 13 февраля 2015Война
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12 февраля части батальона "Донбасс" совместно с частями ВСУ приняли участие в штурме населенного пункта Логвиново.
Во время боя за Логвинове погибли три бойца "Донбасса / Facebook
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.
"Населенный пункт имел важное стратегическое значение (противник, находясь в нем, блокировал трассу Артемовск - Дебальцево и создавал угрозу окружения дебальцевской группировки АТО). В ходе тяжелых боев, бойцами батальона "Донбасс" был уничтожен до взвода противника, один танк и БМП. Батальон понес потери: трое бойцов погибли и четверо получили ранения", - написал Семенченко.
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По его словам, раненым и семьям погибших батальон окажет материальную помощь.
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