Под Дебальцево резко возросло количество регулярных войск РФ

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, отмечается резко возросшее количество регулярных российских войск в данном районе (сведены в тактические группы из разных воинских частей ВС РФ). Украинская артиллерия неоднократно наносила огневые удары по боевым порядкам противника. "Однако боевики, не смотря на значительные потери в районе Логвиново и Нижнее Лозововое на протяжении последних суток (в целом - 8 единиц бронетехники и до 10 единиц автомобильного транспорта), продолжают атаковать", - написал Дмитрий Тымчук.

"Формирования местных боевиков "ЛНР", отведенные на "доукомплектование" вглубь контролируемой ими территории из района Дебальцево, категорически отказываются воевать далее вместе с российскими регулярными войсками (последние используют местных боевиков на наиболее опасных участках)", - сообщил он.