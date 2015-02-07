За прошедшие сутки убиты около 50 боевиков, наемники бегут на территорию России
09:40, 07 февраля 2015Война
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Среди боевиков наблюдаются панические настроения, многие из них покидают ряды террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.
REUTERS
Потери террористов за прошедшие сутки, по данным разведки, составляют 48 - убитыми и 22 - ранеными.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.
Также враг понес существенные потери в боевой технике.
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В связи с активными действиями сил, вовлеченных в антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей, среди боевиков наблюдаются панические настроения, многие из них покидают ряды незаконных вооруженных формирований так называемых “ДНР” и “ЛНР”, сбегая на территорию Российской Федерации, отмечают в пресс-центре АТО.
Допис by Прес-центр АТО.
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