За прошедшие сутки убиты около 50 боевиков, наемники бегут на территорию России

Потери террористов за прошедшие сутки, по данным разведки, составляют 48 - убитыми и 22 - ранеными.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

Также враг понес существенные потери в боевой технике.

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В связи с активными действиями сил, вовлеченных в антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей, среди боевиков наблюдаются панические настроения, многие из них покидают ряды незаконных вооруженных формирований так называемых “ДНР” и “ЛНР”, сбегая на территорию Российской Федерации, отмечают в пресс-центре АТО.