В Краматорске во время обстрела был тяжело ранен военный журналист
16:36, 12 февраля 2015Война
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Во время обстрела аэродрома и города Краматорска 11 февраля получил тяжелые ранения специальный корреспондент центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, телеоператор Денис Гойко.
Военный журналист был тяжело ранен во время обстрела Краматорска / telekritika.ua
Об этом сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.
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Как отмечается в сообщении, военный журналист пострадал от взрыва кассетной ракеты. Военные медики и хирурги Краматорской городской больницы №1 сделали все возможное, чтобы спасти жизнь журналиста. Операция по извлечению осколков продолжалась около пяти часов.
В настоящее время старший лейтенант Гойко перевезен в военный госпиталь в Харькове.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела Краматорска погибли 16 человек.
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