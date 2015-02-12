В Краматорске во время обстрела был тяжело ранен военный журналист

Об этом сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

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Как отмечается в сообщении, военный журналист пострадал от взрыва кассетной ракеты. Военные медики и хирурги Краматорской городской больницы №1 сделали все возможное, чтобы спасти жизнь журналиста. Операция по извлечению осколков продолжалась около пяти часов.

В настоящее время старший лейтенант Гойко перевезен в военный госпиталь в Харькове.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела Краматорска погибли 16 человек.