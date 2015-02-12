Террористы обстреливают из артиллерии Широкино возле Мариуполя

Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, "в настоящее время российско-террористические войска с населенного пункта Безыменное ведут огонь из артиллерии по селу Широкино. Огневые позиции врага расположены в самом населенном пункте, что значительно усложняет их нейтрализацию".

Читайте такжеВ начале наступления под Мариуполем были замечены российские самолеты - Турчинов

В штабе утверждают, что огонь ведется как по самому поселку (непосредственно по мирным жителям), так и по расположениям сил АТО.

Силы АТО делают все возможное для подавления огневых точек противника и для прекращения очередного варварского обстрела жилых кварталов, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, про обстрел Широкино сообщает 0629.com.ua.

"В 15.40 артиллерия террористов начала стрелять по населенному пункту", сказано, в частности, в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в связи со сложной обстановкой в с. Широкино и других населенных пунктах Новоазовского района, прилегающих к Мариуполю, производиться срочная эвакуация гражданского населения из выше указных населенных пунктов.

Беженцев из зоны военных действий под Широкино и сел Новоазовского района принимает Мариуполь.

Штаб Территориальной обороны города Мариуполя, совместно с волонтерами, в срочном порядке приступил к работе по размещению в городе прибывающих граждан. Координируют данную работу заместители городского головы Владимир Клименко и Татьяна Ломакина.

Представители Штаба Территориальной обороны города Мариуполя и сотрудники коммунальных предприятий города встречают приезжающих из опасной зоны на 15 блокпосту (с. Виноградное) и перевозят на городском транспорте в заранее подготовленные места размещения. Тел. волонтеров - 0671757703.

Ситуация находится под личным контролем городского головы Юрия Хотлубея.

Ранее УНИАН сообщал, что в полку "Азов" заявили, что в районе Широкино, в Сахановском направлении, продолжаются бои.