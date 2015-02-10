Линия Широкино-Коминтерново-Павлополь под контролем сил АТО, операция продолжается
В полке "Азов" заявили, что в районе Широкино, в Сахановском направлении, продолжаются бои.
В полке особого назначения Национальной гвардии "Азов" заявляют, что держат под контролем ситуацию в освобожденных населенных пунктах под Мариуполем.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице "Азова" в Facebook.
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"Сейчас держим линию Широкино-Коминтерново-Павлополь. С наступлением темноты общая ситуация стала спокойнее. В районе Широкино, в Сахановском направлении, идут бои. Враг накапливает технику, работают минометы и ствольная артиллерия. В результате первого дня наступления имеем 14 раненых. К счастью, погибших нет. С российской стороны есть потери. Точно известно о шестерых убитых сепаратистов. Операция продолжается", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, в пресс-службе СНБО сообщили, что украинские силовики разбили российско-террористические группировки вокруг Мариуполя, врагу нанесен серьезный урон.
Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сегодня подразделения Национальной гвардии Украины, в авангарде которых был полк специального назначения "Азов", при поддержке Вооруженных сил прорвали вражескую оборону в районе Мариуполя.
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"Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. Разбив российко-террористические группировки вокруг Мариуполя, наши войска обеспечили надежную оборону города, защитив от артиллерийских обстрелов мирных жителей", - подчеркнул Турчинов.
По его словам, во время наступления были взяты под контроль города Павлополь Коминтерново, Лебединское, Бердянское, Широкино и ряд других населенных пунктов.