Линия Широкино-Коминтерново-Павлополь под контролем сил АТО, операция продолжается

В полке особого назначения Национальной гвардии "Азов" заявляют, что держат под контролем ситуацию в освобожденных населенных пунктах под Мариуполем.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице "Азова" в Facebook.

Читайте такжеЛинию фронта отодвинули от Мариуполя на 20 километров - Турчинов

"Сейчас держим линию Широкино-Коминтерново-Павлополь. С наступлением темноты общая ситуация стала спокойнее. В районе Широкино, в Сахановском направлении, идут бои. Враг накапливает технику, работают минометы и ствольная артиллерия. В результате первого дня наступления имеем 14 раненых. К счастью, погибших нет. С российской стороны есть потери. Точно известно о шестерых убитых сепаратистов. Операция продолжается", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, в пресс-службе СНБО сообщили, что украинские силовики разбили российско-террористические группировки вокруг Мариуполя, врагу нанесен серьезный урон.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сегодня подразделения Национальной гвардии Украины, в авангарде которых был полк специального назначения "Азов", при поддержке Вооруженных сил прорвали вражескую оборону в районе Мариуполя.

Читайте такжеВ начале наступления под Мариуполем были замечены российские самолеты - Турчинов

"Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. Разбив российко-террористические группировки вокруг Мариуполя, наши войска обеспечили надежную оборону города, защитив от артиллерийских обстрелов мирных жителей", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, во время наступления были взяты под контроль города Павлополь Коминтерново, Лебединское, Бердянское, Широкино и ряд других населенных пунктов.