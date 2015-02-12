За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 21 - ранен
09:53, 12 февраля 2015Война
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В течение суток в зоне проведения АТО погибли двое украинских военных, 21 - ранен.
За стуки в зоне АТО погибли 2 военных / УНИАН
Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
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По его данным, за сутки боевиками совершено 104 обстрела позиций сил АТО.
«В результате обстрелов и боевых столкновений Украина потеряла двух военнослужащих, еще 21 военнослужащий получил ранение разной степени тяжести. Военные доставлены в медицинские учреждения», - сообщил он.
Владислав Селезнев сказал, что по состоянию на сегодняшний день в госпиталях находятся 594 военных, из них 27 - тяжелораненых.
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