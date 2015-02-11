За сутки в зоне АТО погибли 19 военнослужащих, 78 - ранены

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"На протяжении суток незаконными вооруженными формированиями было совершено 107 обстрелов позиций сил АТО и тех населенных пунктов, которые находятся в зоне АТО и подконтрольны украинским военным. Огонь велся по нашим позициям, которые расположены возле 40 населенных пунктов, а также в районе Курганов и Острая Могила", - сказал он.

По данным Владислава Селезнева, "вследствие обстрела, в результате боевых и огневых столкновений Украина потеряла 19 военнослужащих, в том числе 17 представителей Вооруженных сил и двух - МВД. 78 военнослужащих различных силовых структур попали в лечебные учреждения с ранениями различной степени тяжести", - подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на данный момент в госпиталях и лечебных учреждениях находится 591 военнослужащий, из них 26 тяжело ранены.