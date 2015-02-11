Сотрудники ГСЧС разминируют Краматорск после вчерашнего обстрела
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работать над разминированием Краматорска после вчерашнего обстрела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Наталья Быстрая.
"В Краматорске срочно были осуществлены меры по ликвидации последствий обстрела и обеспечения жизнедеятельности города. К спасательно-восстановительным работам было привлечено спасателей ГСЧС, медиков и коммунальные службы. Местным жителям рекомендовано оставаться дома и смотреть за детьми. В Краматорск и Славянск прибыл пиротехнический расчет ГСЧС в составе 9 пиротехников и двух единиц техники. Пиротехниками обследовано 41 место падения боеприпасов и их остатков. Проводились работы по их изъятию. Работы продолжаются и сейчас", - отметила Быстрая.
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Также она сказала, что ГСЧС готова продолжить вывозить людей из Дебальцево и Авдеевки, но, как и в предыдущие дни, это сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов.
Однако силам ГСЧС вчера удалось двум автобусами вывезти из Авдеевки 27 человек, из которых двое детей и один инвалид.
Напомним, сегодня утром жители Краматорска сообщали о новый обстрел, в ОГА эту информацию опровергли.