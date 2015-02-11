Сотрудники ГСЧС разминируют Краматорск после вчерашнего обстрела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Наталья Быстрая.

"В Краматорске срочно были осуществлены меры по ликвидации последствий обстрела и обеспечения жизнедеятельности города. К спасательно-восстановительным работам было привлечено спасателей ГСЧС, медиков и коммунальные службы. Местным жителям рекомендовано оставаться дома и смотреть за детьми. В Краматорск и Славянск прибыл пиротехнический расчет ГСЧС в составе 9 пиротехников и двух единиц техники. Пиротехниками обследовано 41 место падения боеприпасов и их остатков. Проводились работы по их изъятию. Работы продолжаются и сейчас", - отметила Быстрая.

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Также она сказала, что ГСЧС готова продолжить вывозить людей из Дебальцево и Авдеевки, но, как и в предыдущие дни, это сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов.

Однако силам ГСЧС вчера удалось двум автобусами вывезти из Авдеевки 27 человек, из которых двое детей и один инвалид.

Напомним, сегодня утром жители Краматорска сообщали о новый обстрел, в ОГА эту информацию опровергли.