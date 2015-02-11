Жители Краматорска сообщают о новом обстреле, в ОГА опровергли - сбивали беспилотник

Об этом пишут пользователи социальных сетей, передает Еспресо.TV.

По их данным, обстрел произошел около 8:00, разорвались несколько ракет. Другие подробности пока неизвестны.

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"По Краматорску снова стреляют. Три минуты назад разорвалось несколько снарядов.

Место пока неизвестно. Похоже на аэропорт", - написал журналист Сергей Гармаш в своем Twitter.

Впоследствии он написал: "Кажется, в Краматорске просто "ракетный синдром". Одни говорят, что стреляют по ним, другие - что идут запуски ракет от нас. Ждем объяснений".

При этом спикер АТО Анатолий Стельмах заявил, что ситуация в Краматорске спокойная, ночью обстрелов не было.

"По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной. В течение ночи и утра обстрелов не было, однако все военнослужащие находятся в режиме боевой готовности", - подчеркнул он. По словам Стельмаха, украинские силы готовы отразить атаку врага.

Информацию об обстреле также опровергла пресс-служба Донецкой ОГА.

Как отмечается в сообщении, в областную государственную администрацию с утра поступают звонки от жителей Краматорска и представителей СМИ с вопросами относительно происхождения залпов, которые были слышны в городе сегодня утром.

Штаб региональной комиссии по чрезвычайной ситуации при облгосадминистрации сообщает, что военными был открыт огонь по беспилотному летательному аппарату, осуществлявшему сбор информации для террористов «ДНР».

«Беспилотник сбит. Ситуация в городе спокойная»,- сообщают в пресс-службе.