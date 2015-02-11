Опубликована схема вчерашнего обстрела Краматорска (фото)
10:37, 11 февраля 2015Война
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В интернете появилась схема, на которой указаны места попадания РСЗО в Краматорске.
На схеме указаны указаны места попадания РСЗО в Краматорске / @kramatorsk_ukr
Об этом сообщает 6264.com.ua.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля около 12.30 боевики из района Горловки обстреляли Краматорск. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору на окраинах города.
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В результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, 63 получили ранения.
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