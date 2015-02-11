Опубликована схема вчерашнего обстрела Краматорска (фото)

Об этом сообщает 6264.com.ua.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля около 12.30 боевики из района Горловки обстреляли Краматорск. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору на окраинах города.

Читайте такжеБоевики утром опять обстреляли Краматорск

В результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, 63 получили ранения.