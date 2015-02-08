ОБСЕ: жители Дебальцево не захотели эвакуироваться на территорию "ДНР"
В отчете миссии говорится, что в автобусах, которые были предоставлены для эвакуации в "ДНР", было около 40 человек на борту, в то время как 766 человек уезжали на территории, контролируемые украинским правительством
Жители Дебальцево Донецкой области предпочли эвакуацию из обстреливаемого города на подконторольную властями Украины территорию. Об этом свидетельствуют данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает LB.ua.
В опубликованном в воскресенье отчете СММ за 6 февраля говорится, что наблюдатели зафиксировали около 50 автобусов, прибывшие из Донецка, который находится под контролем ДНР, и из Краматорска на подконтрольной Украине территории.
"Тем, кто хотел покинуть город, был предоставлен выбор между двумя пунктами. В автобусах, которые были предоставлены для отъезда в ДНР, было около 40 человек на борту, в то время как 766 человек уезжали на территории, контролируемые украинским правительством, согласно данным, предоставленным в Совместном центре по контролю и координации", - говорится в отчете СММ.
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По данным ГСЧС, в пятницу из Дебальцево, рядом расположенных сел Новогригорьевка, Коммуна и Красный пахарь Артемовского района, пгт Мироновское Дебальцевского горсовета, а также из Авдеевки были эвакуированы 753 человека, в т.ч.81 ребенок и 3 человека, которые не могли передвигаться самостоятельно. Для вывоза людей были задействовано 25 автобусов, 2 бронированных автомобиля "КрАЗ" и 2 кареты "скорой помощи".
По данным ведомства, всего с 28 января по 6 февраля из Авдеевки, Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов было вывезено 3876 лиц, из них 794 ребенка и 78 лиц, которые не могли самостоятельно передвигаться.
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7 февраля, по данным штаба АТО, было эвакуировано 359 человек, в т.ч. 41 ребенок и 2 человека, которые не могут самостоятельно передвигаться. Из г.Дебальцево, сел Новогригорьевка, Коммуна и пгт Мироновское были вывезены 262 человека, из соседнего пгт Чернухино Попаснянского района Луганской области выехали 69 человек, а из Авдеевки - 30 человек.