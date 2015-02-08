Силы АТО за сутки уничтожили 70 боевиков и 14 единиц техники

Пресс-центр АТО сообщает, что, по данным разведки, за минувшие сутки силовики уничтожили 14 единиц военной техники и 70 террористов.

"Около 20 преступников получили ранения. Среди уничтоженной техники 4 танка, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «ГРАД», две самоходные артиллерийские установки, четыре автомобиля", - говорится в заявлении.

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Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Фащевка состоялась вооруженная стычка между так называемыми «казаками ополчение» и военнослужащими Российской Федерации.