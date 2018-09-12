"Его тупо грабили": террорист Гиркин раскрыл цель России по Донбассу

По словам террориста Гиркина, оккупированный Донбасс заранее собирались отправить обратно в состав Украины "в рамках некой федерализации".

Россия, развязавшая войну на Донбассе, по словам террориста Игоря Гиркина, якобы не собиралась включать оккупированные территории в свой состав.

Об этом сбежавший в Россию "Стрелков" заявил в эфире "Рой ТВ". "Экс-министр обороны "ДНР" отметил, что именно поэтому Донбасс разграбили.

Читайте такжеВ Донецк хочет вернуться бывший "зам" Стрелкова "Хмурый", причастный к катастрофе MH17

"Какую-то пользу от этого паразитическую получили, то есть высосали оттуда какое-то количество квалифицированных кадров, в первую очередь среднего технического персонала, рабочих кадров, которых остро не хватает на российских современных предприятиях в оборонке. И все. Вот весь эффект от того, что сделали московские кураторы", - заявил он.

По словам террориста Гиркина, Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией: "Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках Минских, не Минских соглашений... Поэтому он никому не был нужен и его тупо грабили под руководством… Суркова".

Ранее в украинской разведке сообщали, что за уничтожением главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко стоит непосредственно ФСБ РФ. В Москве думают заменить его Игорем Гиркиным ("Стрелковым").