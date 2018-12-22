В Харькове появится памятник участникам войны на Донбассе
12:11, 22 декабря 2018Война
39 0
Памятник участникам АТО будет установлен в сквере на площади Защитников Украины.
В Харькове появится памятник участникам войны на Донбассе / фото УНИАН
В Харькове в ближайшее время появятся три новых памятника, среди которых – защитникам Украины, которые погибли в ходе войны на Донбассе.
Читайте такжеВ Одесской области открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта
Предложения относительно этих памятников в пятницу, 21 декабря, поддержала Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщает пресс-служба горсовета.
Памятник участникам АТО будет установлен в сквере на площади Защитников Украины.
Кроме этого, в городе поставят памятники основателю современной харьковской школы судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу и предпринимателю и меценату конца 19-го века Максимилиану Гельфериху.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter