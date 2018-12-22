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В Харькове появится памятник участникам войны на Донбассе

12:11, 22 декабря 2018
Война
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В Харькове появится памятник участникам войны на Донбассе / фото УНИАН

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Предложения относительно этих памятников в пятницу, 21 декабря, поддержала Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщает пресс-служба горсовета.

Памятник участникам АТО будет установлен в сквере на площади Защитников Украины.

Кроме этого, в городе поставят памятники основателю современной харьковской школы судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу и предпринимателю и меценату конца 19-го века Максимилиану Гельфериху.

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Теги: #Харьков#война на Донбассе#памятник героям АТО