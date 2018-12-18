В сети показали фото уничтоженных на Донбассе боевиков по кличке "Молла" и "Шизик-Басс"
08:35, 18 декабря 2018Война
1983 0
Двое боевиков погибли при взрыве неизвестного устройства.
"Молла" был родом из Горловки / Facebook Анатолий Штефан
В субботу, 15 декабря, на Донбассе ликвидировали боевика Виталия Бережняка из Горловки по кличке "Молла".
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.
"Бережняк Виталий "Молла" из Горловки. Предварительно погиб в р-не Горловки при взрыве неизвестного взрывного устройства", - написал офицер.
Также при взрыве неизвестного устройства 15 декабря погиб боевик Александр Князев.
Александр Князев / Facebook Анатолий Штефан
Офицер также сообщил, что 24 ноября на Донбасе погиб боевик Стороженко Александр по кличке "Шизик-Басс" из Донецка.
"Воевал с 16 лет (2014г.). Погиб от пули снайпера в районе Ясиноватской промзоны", - написал Штефан.
"Шизик-Басс" воевал с 16 лет / Facebook Анатолий Штефан
Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов, но сами понесли потери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter