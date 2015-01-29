Боевики подтвердили участие в минской встрече

Об этом заявил главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, пишет РИА Новости.

"Наверно, поедут Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Если будет что подписывать, приеду я и Александр Захарченко", — заявил он в телефонном разговоре.

Читайте такжеПорошенко, Олланд и Меркель одобряют Трехстороннюю контактную группу как формат переговоровРанее официальный Twitter МИД Беларуси сообщил, что контактная группа по Украине намерена провести встречу в Минске 30 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с участниками Трехсторонней контактной группы - специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ послом Хайди Тальявини, послом Российской Федерации в Украине Михаилом Зурабовым и президентом Украины в 1994-2005 годах Леонидом Кучмой.

Президент призвал их безотлагательно провести консультации с подписантами Минских договоренностей, практическим результатом которых должны стать решение о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года,