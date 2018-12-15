На Харьковщине прошли учения резервистов первой очереди мобилизации (фоторепортаж)

Сборы проходят в форме единого стрелкового дня в нескольких уголках области

Во время этого собрания будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовке, а также по другим направлениям военного обучения.

Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины, пишет "Объектив".

Читайте такжеВ ВСУ рассказали, сколько денег заплатят резервистам за учебные сборы

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, в первый день занятий, 8 декабря, свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.

Руководителями на учебных местах назначено наиболее подготовленных военнослужащих с боевым опытом. Также на общественных началах в организации сборов привлекались инструкторы различных военно-спортивных и военно-патриотических объединений.

Сборы продлятся до 22 декабря.