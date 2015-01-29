Ярош: Добровольцы и часть военных могут создать "параллельный Генштаб"

Об этом он заявил в интервью "Громадському ТБ", пишет Украинская правда.

По его словам, в руководстве Генштаба Вооруженных сил мало адекватных руководителей, "процентов 10 генералов можно было бы отобрать из того кодло, что там собралось".

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Поэтому, по его словам, необходимо создать систему, при которой бы реальные боевые офицеры заменили неэффективных командиров в Генштабе.

"Я даже скажу больше. Если бы мы вдруг увидели, что эффективность управления войсками не повышается, мы бы создали некий "параллельный Генеральный штаб", который бы сотрудничал с тем Генштабом, но принимал свои решения, в качестве даже определенных рекомендаций", - заявил Ярош.

"И за этим Генштабом может стоять очень много воинских частей: и вооруженных сил, и добровольческих формирований", - пояснил лидер "ПС".

По его словам, эта работа уже идет.

"Мы уже начали это делать. Я думаю, что за некоторое время это будет реализовано", - считает Ярош.