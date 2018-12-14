В Донецке "на подвал" попал один из главарей террористов (фото)

Данные террориста Николая Бубякина занесены в базу "Миротворца"

В оккупированном Донецке арестовали боевика Николая Бубякина, "командира" Краматорского "ополчения". Его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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Об этом в Twitter сообщил блогер NecroMancer. "Душераздирающая история… Пишу вам из подвала с мешком на голове, подвергаясь нечеловеческим пыткам на гауптвахте", — комментирует он жалобы террориста.

Данные Николая Бубякина занесены в базу "Миротворца". Там он указан как один из организаторов "Антимайдана" в г. Краматорск, "командир" Краматорского "ополчения".

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке арестован бывший "командир республиканской гвардии "ДНР" Григорий Беляев.