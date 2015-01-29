Боевики активно увозят своих погибших в сторону РФ, командование заявило о сложной ситуации с лекарствами

Зафиксировано перемещение из Горловки в сторону границы с РФ конвоя (2 автомобиля «Урал») с уничтоженными боевиками и российскими наемниками. В Красный Луч из зоны боев на Дебальцевском плацдарме за сутки прибыло более 100 тяжело раненых террористов, в Снежное доставлено порядка 60 раненых, в Шахтёрск – порядка 70-ти. Командование террористов констатирует сложную ситуацию с медикаментами.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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В районе н.п.Никишино после подтягивания подкрепления противник так и не смог оттеснить украинские подразделения с их позиций. В данном районе отмечается действие тактической группы террористов (порядка 300 чел., миномётная батарея, до 10 ед. бронетехники), которая периодически пытается зайти во фланг нашим войскам.

В район н.п.Енакиево переброшен «резерв» противника - 12 БТР и БМП плюс 4 танка.

В районе Горловки, на второстепенных направлениях, отмечается оставление противником ряда позиций и блокпостов.