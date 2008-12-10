Авиарейс из Симферополя задержали из-за 29 пассажиров-нарушителей

Более чем на час было задержано накануне отправление авиарейса «Симферополь – Ташкент» из-за пассажиров-нарушителей.

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, во время паспортного контроля выяснилось, что 29 пассажиров этого рейса – граждан Узбекистана – нарушили правила пребывания в Украине (некоторые более чем на год), за что в результате были привлечены к ответственности по статье 203 Административного кодекса. Трое из них пытались дать пограничникам взятку в размере 50 долларов.

По решению начальника Симферопольского отряда гражданам Узбекистана в паспортных документах были проставлены штампы «Запрет на въезд в Украину» от 1 до 5 лет.