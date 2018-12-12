На Крымском мосту заметили колонну российской боевой техники (видео)

На кадрах видно, что большую часть техники перегоняли на полуостров в темное время суток.

Колонна боевой техники России выехала из аннексированного Крыма по Крымскому мосту 10 декабря.

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Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", — подписал видео Штефан.

На кадрах видно, что большую часть техники перегоняли на полуостров в темное время суток.

Как сообщал УНИАН, ранее российская танковая армада на границе с Украиной попала на спутниковые снимки.