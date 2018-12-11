На фронте возле Авдеевки появились выходцы с Кавказа (видео)

Военные говорят, что враг начал работать значительно профессиональнее.

В промышленной зоне возле Авдеевки расположены одни из самых горячих позиций военных на всей линии фронта. Оттуда можно видеть и контролировать Ясиноватскую развязку, именно город и прямой путь к оккупированному Донецку.

Боевики находятся менее чем в сотне метров, их хорошо видно и даже слышно – по акценту военные предполагают, что против них уже две недели воюют выходцы с Кавказа, говорится в сюжете ТСН.

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Ротация заметна не только по произношению."Их поведение резко изменилась. То они могли так немного пострелять, а теперь начали насыпать конкретнее", - говорит военнослужащий ВСУ Богдан.

Все резко изменилось с введением военного положения, потому что ранее боевики стреляли преимущественно ночью, а сейчас могут ударить круглосуточно. "Начали более плотным огнем – пулемет, автомат", - говорит Богдан. "Уже неделю не прекращается", - добавляет его коллега Владимир.

Как сообщал пресс-центр ООС, в течение прошлых суток на Донбассе в ответ на обстрелы уничтожен один оккупант, еще трое ранены.