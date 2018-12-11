Сутки на Донбассе: в ответ на обстрелы ВСУ уничтожили одного оккупанта, еще 3 - ранены

Вчера, 10 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенное Минскими соглашениями.

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Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра Объединенных сил.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.

Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении, Зайцевого на Горловском направлении, шахты "Бутовка", Пески на Донецком направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

В частности в районе населенного пункта Опытное, что на Донецком направлении было зафиксировано работу вражеского снайпера.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

В ходе боевых действий, 10 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

Текущих суток враг провел один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не имеет.

По данным разведки, в течение 10 декабря, 1 оккупанта было уничтожено, а еще 3 – ранены.