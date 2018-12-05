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Боевики вернули Украине тело бойца, которого считали пропавшим без вести

17:24, 05 декабря 2018
Война
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Боевики отдали украинской стороне тело погибшего бойца / фото УНИАН

На Луганщине после длительных переговоров вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.

Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный погиб, отражая нападение ДРГ противника. В бою он лично уничтожил одного боевика.

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Теги: #бойовики#военный#Донбас