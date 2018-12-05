Боевики вернули Украине тело бойца, которого считали пропавшим без вести

Сергей Проданюк исчез после боя под Крымским 29 ноября.

На Луганщине после длительных переговоров вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.

Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный погиб, отражая нападение ДРГ противника. В бою он лично уничтожил одного боевика.