Вражеские ДРГ и постоянные обстрелы: появилось видео с передовой на Донбассе после введения военного положения

Оккупанты на Донбассе нарушают перемирие.

Введение военного положения в Украине сказалось и обстановке на передовой на Донбассе, противник увеличил количество обстрелов.

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Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-центром ООС на странице в Facebook. "Прежде всего из-за страха, что украинские воины пойдут в наступление, противник на некоторых направлениях увеличил количество обстрелов", - говорится в сообщении.

Бойцы сообщают, что боевики регулярно обстреливают их позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также военные рассказывают, что у террористов на "смену" выходят больше людей, чем обычно. Кроме того, они сообщают, что в последнее время дважды выходила вражеская ДРГ.

Как сообщал штаб ООС, в течение прошлых суток на Донбассе три российских оккупанта были уничтожены, а еще трое – ранены.