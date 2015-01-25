За неделю боев на Донбассе уничтожено более 800 боевиков, 23 танка и 18 "Градов"

В период активных действий со стороны террористических группировок, когда они начали активные боевые действия, во время боевых столкновений с 17 по 24 января “потери незаконных вооруженных формирований и подразделений Российской Федерации составили около 1210 лиц личного состава”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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“Из них безвозвратные потери - 805, санитарные - 405”, - сообщил он.

Кроме того, Полторак отметил, что среди потерь противника — 23 единицы танков, 67 — боевых машин, реактивных систем залпового огня — 18, пушки САО — 21 единица и 23 единицы автомобильного транспорта.