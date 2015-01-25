В МИД Польши обстрел Мариуполя назвали "поражающим нарушением перемирия"

Об этом говорится в заявлении министерства, текст которого передан УНИАН.

”Мы решительно осуждаем артиллерийскую атаку жилых кварталов Мариуполя на востоке Украины с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, в результате чего десятки мирных жителей были убиты”, - говорится в документе.

МИД Польши назвал эту трагедию очередным поражающим нарушением перемирия и Минских договоренностей, которые должны были помочь завершить конфликт на Донбассе мирным путем.

”В очередной раз невинные мирные жители, среди которых женщины и дети, заплатили своими жизнями за то, что эти договоренности не выполняются”, - говорится в заявлении.

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Польша заявила, что полностью поддерживает обнародованное заявление Верховного представителя по иностранным делам Европейского Союза и призывает привлечь к ответственности и наказать тех, кто совершил это преступление.

Как сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя погибли 30 человек, более ста были ранены. Обстрел, как сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной боевиками территории.