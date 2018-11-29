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На Волыни попрощались с убитым на Донбассе в день рождения военным (видео)

11:26, 29 ноября 2018
Война
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Старший сержант 14-й отдельной механизированной бригады погиб в селе Катериновка на Луганщине, говорится в сюжете ТСН.

Опорный пункт обстреляли боевики. Виктор получил ранения, несовместимые с жизнью. Это произошло в день его рождения. Он должен был ехать в отпуск домой и даже собрал вещи.

Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены.

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Теги: #смерть#Донбасс#военный