На Волыни попрощались с убитым на Донбассе в день рождения военным (видео)

Военному исполнился 41 год. У него осталась мама и три сестры.

Сотни волынян пришли на главную площадь Луцка попрощаться с военнослужащим Виктором Лахаем. Читайте такжеС начала суток боевики осуществили пять прицельных обстрелов по украинским позициям Старший сержант 14-й отдельной механизированной бригады погиб в селе Катериновка на Луганщине, говорится в сюжете ТСН. Опорный пункт обстреляли боевики. Виктор получил ранения, несовместимые с жизнью. Это произошло в день его рождения. Он должен был ехать в отпуск домой и даже собрал вещи. Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены.

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