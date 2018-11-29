На Волыни попрощались с убитым на Донбассе в день рождения военным (видео)
11:26, 29 ноября 2018Война
1037 0
Военному исполнился 41 год. У него осталась мама и три сестры.
Сотни волынян пришли на главную площадь Луцка попрощаться с военнослужащим Виктором Лахаем.
Читайте такжеС начала суток боевики осуществили пять прицельных обстрелов по украинским позициям
Старший сержант 14-й отдельной механизированной бригады погиб в селе Катериновка на Луганщине, говорится в сюжете ТСН.
Опорный пункт обстреляли боевики. Виктор получил ранения, несовместимые с жизнью. Это произошло в день его рождения. Он должен был ехать в отпуск домой и даже собрал вещи.
Как сообщал пресс-центр ООС, на Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter