Россия может начать "расширенную" войну против Украины - волонтер

РФ заинтересована в украинском государстве как в своей колонии, отметил волонтер.

Если в Украине на выборах в Верховную Раду (запланированы в 2019 году) победят проукраинские силы, Российская Федерация может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны, чтобы изменить ее планы по вступлению в НАТО.

В РФ растут милитаристские настроения, рассказал волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай на чате в "Главреде".

"Госдума Российской Федерации приняла проект постановления об отмене постановления Советского Союза по осуждению ввода войск в Афганистан. Россия таким образом готовит законодательную базу под то, что ввод войск на территорию других государств не является уголовным преступлением", — отметил собеседник.

По его словам, фактически — это сигнал для российских военных: "Будьте спокойны, если мы будем начинать войну, в России вы будете считаться не преступники, а героями, вы будете иметь пенсии, социальный пакет, вы будете иметь будущее".

"Это — угрожающая ситуация. Это говорит о том, что в России продолжают нарастать милитаристские настроения. Когда в регионе критически накапливается оружие, проводятся военные маневры, идет война с участием ЧВК (частных военных кампаний — Ред.), как на Донбассе или в Сирии, когда принимаются военные законы о мобилизации, когда Россия сама себе законодательно дает разрешение на ввод войск на территорию другой страны — все это не несет мир, согласие и безопасность в регион", — добавил активист.

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Эксперт подчеркнул, что это угрожающая ситуация, в частности, для Украины. "Цель любой войны — изменение политики той или иной страны. Россия заинтересована в Украине, как в своем сателлите, как в своей колонии. Соответственно, если в Украине на парламентских выборах победят проукраинские силы, РФ может прибегнуть к более усиленной агрессии, чтобы изменить наши планы по вступлению в НАТО", — предупредил Гай.

"…в доктрине Российской Федерации по безопасности расширение блока НАТО, размещение систем противоракетной обороны вдоль границ РФ, проведение странами НАТО учений, в том числе совместно с другими странами, которые расположены вблизи российской границы, увеличение военного контингента определены как главные внешние угрозы для России. Все это сейчас происходит", — заявил собеседник.

"Поэтому Россия для недопущения Украины и Грузии в НАТО может прибегнуть к любым действиям, как это было с Черногорией, где, к счастью, попытка переворота пророссийскими силами провалилась. Но в Украине у Москвы больше возможностей для этого. Поэтому следует рассматривать любые варианты развития событий, в том числе расширенную войну", — сказал волонтер.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).