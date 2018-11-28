"Слава Богу, что живой": родители пленных украинских моряков рассказали о беспределе РФ (видео)

Родители пленных украинских моряков называют суд над ними незаконными, а действия россиян – пиратством.

Родственники захваченных в плен украинских моряков ждут дома, верят в помощь государства, называют суд над своими сыновьями незаконным, а действия россиян – пиратством. Вместе с тем им не хватает информации о судьбе своих дорогих.

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Третьи сутки не находится себе места от волнения Марина Вербицкая - девушка 19-летнего Андрея Эйдера. Он самый молодой среди моряков, которые захвачены россиянами. Марина с Андреем познакомились, когда парень еще учился в училище. Лишь четыре месяца назад он подписал контракт и пошел служить матросом на малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Марина провожала любимого в море, обещала ждать и просила беречь себя. "У меня сразу такое предчувствие было. Ужасно себя чувствую", - плачет девушка.

Чувствовала неладное и мать Андрея. О том, что сын на захваченном россиянами судне, ей сообщил отец Андрея. "Сложнее всего было находиться в неведении, что с ним, где он. Двое суток. Слава Богу, что живой", - не сдерживает слез Виктория Эйдер.

Напомним, подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя провел судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.