Собрать массовку не получилось: блогер показал, как боевики создавали "картинку" на "параде пленных" (видео)

Блогер опубликовал видео, которое подтверждает, что на "парад" пленных "киборгов" в Донецке боевики просто собрали массовку из нескольких десятков человек. Несколько "активных горожан" на камеру отыграли свою роль - украинским военным что-то крикнули, что-то в них бросили, а потом загрузили в кузов и увезли.

Об этом пишет блогер PAULUSKP на своей странице в Livejournal.

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"Как видим, массовки не получилось. Пустая площадь. В мирное время на ДТП больше собиралось поглазеть", - отмечает автор.

Блогер пишет: журналисты пытались понять, кто комментировал российским телеканалам вчерашний обстрел автобусной остановки в Донецке. Оказалось, что это проверенные активисты террористической организации "ДНР", которые как бы случайно проходили мимо.

"На эту же остановку приволокли украинского офицера, который в момент обстрела уже находился в плену. 3-4 человека попытались его избить, после чего боевики посадили пленного в автомобиль с российскими номерами и увезли. Все это снимали российские телеканалы, создавая картинку всенародной ненависти к украинцам", - отмечается в блоге.

Автор поста подчеркнул, что офицер вел себя мужественно. Он явно отказался сотрудничать с оккупантами и выступать перед камерами с заявлениями "это не наша война", "нас обманули" и тому подобными заявлениями. Поэтому его и мучили, пытались унизить, растоптать, но не получилось.

"Я тоже из Донбасса - и мне не стыдно. Я знаю оставшихся в городе людей, которые ждут украинскую армию и ненавидят оккупантов. Я вижу, что позорная попытка унизить украинских солдат якобы массовой ненавистью к ним - с треском провалилась", - пишет он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 января, боевики устроили "парад пленных", таким образом пытаясь обмануть жителей и рассказать им, что "киборги" виноваты в обстрелах Донецка.

"Пленных 17 украинских военнослужащих, взяты в плен в аэропорту Донецка, ведут под конвоем по улице Куйбышева Донецка", - сообщали очевидцы.

Украинских военных привели к Уралу и заставили грузить гробы с погибшими.