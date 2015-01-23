Собрать массовку не получилось: блогер показал, как боевики создавали "картинку" на "параде пленных" (видео)
Проверенные активисты "ДНР", которые как бы случайно проходили мимо, прокомментировали ситуацию для телевидения.
Блогер опубликовал видео, которое подтверждает, что на "парад" пленных "киборгов" в Донецке боевики просто собрали массовку из нескольких десятков человек. Несколько "активных горожан" на камеру отыграли свою роль - украинским военным что-то крикнули, что-то в них бросили, а потом загрузили в кузов и увезли.
Об этом пишет блогер PAULUSKP на своей странице в Livejournal.
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"Как видим, массовки не получилось. Пустая площадь. В мирное время на ДТП больше собиралось поглазеть", - отмечает автор.
Блогер пишет: журналисты пытались понять, кто комментировал российским телеканалам вчерашний обстрел автобусной остановки в Донецке. Оказалось, что это проверенные активисты террористической организации "ДНР", которые как бы случайно проходили мимо.
"На эту же остановку приволокли украинского офицера, который в момент обстрела уже находился в плену. 3-4 человека попытались его избить, после чего боевики посадили пленного в автомобиль с российскими номерами и увезли. Все это снимали российские телеканалы, создавая картинку всенародной ненависти к украинцам", - отмечается в блоге.
Автор поста подчеркнул, что офицер вел себя мужественно. Он явно отказался сотрудничать с оккупантами и выступать перед камерами с заявлениями "это не наша война", "нас обманули" и тому подобными заявлениями. Поэтому его и мучили, пытались унизить, растоптать, но не получилось.
"Я тоже из Донбасса - и мне не стыдно. Я знаю оставшихся в городе людей, которые ждут украинскую армию и ненавидят оккупантов. Я вижу, что позорная попытка унизить украинских солдат якобы массовой ненавистью к ним - с треском провалилась", - пишет он.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 января, боевики устроили "парад пленных", таким образом пытаясь обмануть жителей и рассказать им, что "киборги" виноваты в обстрелах Донецка.
"Пленных 17 украинских военнослужащих, взяты в плен в аэропорту Донецка, ведут под конвоем по улице Куйбышева Донецка", - сообщали очевидцы.
Украинских военных привели к Уралу и заставили грузить гробы с погибшими.