Совбез ООН: Россия заявляет, что на задержанном украинском корабле были сотрудники СБУ

По словам постоянного представителя России в ООН Дмитрия Полянского, они якобы признались, что имели "специальное задание".

Россия заявляет, что на одном из задержанных российскими пограничниками кораблей ВМС Украины находились сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета безопасности ООН, передает «Громадське».

«На одном из судов было двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые признались, что у них было специальное задание — действовать именно таким образом», — заявил Полянский на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

Он сказал, что украинская сторона якобы умышленно нарушила российскую границу «там, где она была еще до 2014 года».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивку и лэерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.