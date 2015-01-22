Кремль отправляет воевать в Украину недавно набранных питерских «срочников» - СМИ

Об этом в среду сообщил "Новый регион".

Соединение доукомплектовали срочниками, отметило издание, после того как оно прошлым летом понесло существенные потери в боях на Украине.

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"Новый регион" подчеркнул также, что украинским силовикам уже известно о местонахождении бригады и ее планируемом маршруте.

Как рассказал "Граням" пресс-секретарь комитета "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Александр Передрук, в эту организацию поступили обращения, свидетельствующие, что срочников действительно вынуждают к подписанию контрактов для последующей отправки на Украину. "Как нам рассказали родители, примерно по 70-80 человек собирали в актовом зале, оскорбляли и не отпускали, пока они не соглашались подписать контракт", - пояснил общественник.

Всего, продолжил Передрук, в последние два месяца в комитет поступило пять подобных обращений от родителей срочников: первое в декабре, остальные 8-11 января. Кроме того, информация такого рода сообщалась в ходе анонимных звонков на горячую линию организации.

"По оценкам родителей, порядка 80 срочников подписали контракты, однако эти цифры приблизительные и непроверенные", - рассказал Передрук. Он добавил, что все заявления организация передает в военную прокуратуру.