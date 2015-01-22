В штабе АТО сообщили о создании еще одного добровольческого батальона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Мобилизация происходит по плану. Вызываются люди определенного возраста, здоровья, военных профессий. То есть, мобилизация происходит по плану", - сказал Лысенко.

Он отметил, что за несколько дней из числа добровольцев - членов казацкой военной организации был сформирован еще один армейский добровольческий батальон.

"Это еще раз показывает, что граждане не только не прячутся от призыва, но и добровольно идут защищать Украину", - отметил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

В течение года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.