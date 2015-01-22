У 29-го блокпоста на Луганщине силовики подбили танк боевиков - Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона "Донбасс", народный депутат (фракция "Самопомич") Семен Семенченко.

Читайте такжеПески полностью под контролем силовиков - комбат"29 блокпост пыталась обойти группа вражеских танков. Попали под раздачу. Плохая видимость из-за погоды. В итоге минус один, остальные отошли", - сообщил он.

Между тем, по словам журналиста Романа Бочкалы, на 29-м блокпосту сейчас затишье.

"29й блок-пост жестко обстреливают. Но конкретно сейчас - затишье. Напряженно в районе с. Жолобок - танки противника в непосредственной близости. За 31й идут бои и есть хорошие новости. Воины 24й бригады подбили вражеской танк. На выручку пришли три других. И два из них тоже подбили", - сообщил он.