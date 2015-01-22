"Нормандская четверка" договорилась об отводе тяжелого вооружения на Донбассе

Как передает УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении министров после встречи в Берлине 21 января.

В частности, министры отмечают серьезное беспокойство, что их призыв о соблюдении режима "тишины" не выполняется, и что противостояние на Донбассе значительно обострилось, приводя к смерти большого количества людей, в том числе мирных граждан. "Это должно быть остановлено немедленно и режим "тишины" должен быть восстановлен", - убеждены министры. Вместе с тем они призывают все стороны полностью уважать эти условия.

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"Министры призывают все вовлеченные стороны прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение в соответствии с линией соприкосновения (линии разграничения) как это предусмотрено в приложении к Минскому Меморандуму от 19 сентября", - отмечается в заявлении.

В этой связи акцентируется внимание, что данный процесс должен происходить при наблюдении и поддержке специальной мониторинговой миссии ОБСЕ непосредственно на линии отвода самого вооружения.

Вместе с тем министры вновь подтвердили, что ощутимый прогресс по полной имплементации Минских соглашений должен быть достигнут перед тем, как проводить запланированную встречу лидеров государств "нормандского формата" в Астане. В частности, должны быть реализованы соответствующие условия относительно соблюдения эффективного режима прекращения огня, необходимо достичь договоренности относительно условий поставок гуманитарной помощи и продолжать освобождать заложников.

"Министры вновь подтвердили их поддержку Трехсторонней контактной группе и призывают всех подписантов Минских соглашений встретиться в ближайшие дни для имплементации положений о прекращении огня и вывода тяжелого вооружения в соответствии с линией соприкосновения как это было согласовано в Минске 19 сентября и создать условия для полной имплементации Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

Также министры призывают Трехстороннюю контактную группу создать Рабочие группы по соответствующим аспектам Минских соглашений".