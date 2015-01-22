За сутки в зоне АТО погибли 10 военных, 19 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"В течение последних суток в результате тяжелых боев 10 украинских военнослужащих погибли, 19 получили ранения", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПески полностью под контролем силовиков - комбатПо его словам, террористы путем обстрелов и прямых нападений на позиции сил АТО вдоль линии разграничения стараются максимально скорректировать ее в свою пользу, расширить подконтрольную им территорию и занять выгодные позиции для дальнейших военных операций.

"Значительную роль в указанных процессах продолжает играть РФ, которая поставляет оружие, боеприпасы и военную технику на территорию, временно подконтрольную боевикам", - отметил Лысенко.