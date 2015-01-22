​За сутки в Донецке из-за боев погибли 10 мирных жителей, 20 - ранены

В Донецке за сутки в результате боев погибли 10 мирных жителей, еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. "За истекшие сутки ранения получили 20 мирных граждан, 10 человек погибли", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ ходе боевых действий вчера на Донбассе погибли 6 человек, 55 получили ранения - ОГА Согласно сообщению, ночь в Донецке прошла напряженно, артобстрелу подверглись Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы города.

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