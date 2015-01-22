Боевики готовятся к наступлению на 29-й и 31-й блокпосты – Семенченко

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал командир батальона «Донбасс», народный депутат (фракция «Самопомич») Семен Семенченко.

«Ситуация в районе 29-го блокпоста. Оккупанты готовятся к наступлению. ВСУ, Нацгвардия, батальон "Донбасс" в обороне. На 31-го блокпоста (не смотря на все ЛОЖНЫЕ УРА-сообщения на территории противника) прогреваются двигатели (БМП, БТР, танки противника). Поселок "Желобок" - возле блокпоста 29 замечено 4 танков, 6 БМП, расквартированная российская армия. Поселок Голубовское - скопление техники противника, оттуда ведется огонь по 29-му блокпосту, поселок Новотошковка аналогичная картина. На запад от "Золотого" - работают «Грады» противника. Перемещаются кочующие минометы противника в нашем тылу (пока перемещаются smile emoticon), у сепаров ездит "Василек" на дрезине. К Стаханову подтягиваются БМП, танки, в частности Т-80 (Т-80 подтвердил один источник - НЕ ПРОВЕРЕНО) и «Уралы» с пехотой», - написал Семенченко.

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Как написал комбат, «мы закопались в землю, подготовили все силы и средства. Передвижения террористов на временно оккупированных территориях полностью нам известны, благодаря помощи местных жителей. Все готово выполнить свой долг до конца. Сожжем все, что движется, независимо от количества. Отступать никто не собирается. Слава Украине!».

Также Семенченко сообщил, «довел ситуацию и все НЮАНСЫ до штаба АТО, сообщил министру обороны. Думаю, на эти нюансы будет обращено пристальное внимание. Второго Иловайска создать не дадим».