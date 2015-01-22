Посол Украины рассказал в ООН о 8 тысячах российских военных на территории Украины

Об этом он сказав сегодня во время очередного заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Что делает в районе населенных пунктов Георгиевка и Кумачово батальон 76 воздушно-штурмовой дивизии из Пскова? Что делает в районе населенных пунктов Победа и Григорьевка батальйон в количестве 400-500 человек отдельной воздушно-штурмовой бригады из Ульяновска?", - сказал Сергеев, обратившись к послу России в ООН Виталию Чуркину.

"Что делает в районе населенного пункта Старобешево батальоны 76 отдельной моторизованной бригады из Майкопа, из 49 из Ставрополя", - продолжил Сергеев.

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Кроме того, аналогично, представитель Украины акцентировал внимание на расположение российских армейских подразделений на Донбассе из Волгограда, Калининграда, Костромы, Шилово, Юрги, Алейска, Гусиноозерска, Печенеги, Спутника, Новороссийска, Тулы, Норо Фоминиска и других пунктов.

"В общей сложности больше 8 тыс. Они там все в отпусках? Как мы неоднократно слышали из пояснений российской стороны. Их семьи об этом знают?", - отметил Сергеев.

Украинский посол также задался вопросом, "что же это, если не агрессия?".