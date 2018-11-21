СМИ террористов скрыли скандальный нюанс из биографии главаря "ДНР" Пушилина (фото)

Информация об участии Пушилина в МММ была также удалена с его персонального сайта.

Подконтрольный группировке "ДНР" телеканал "Юнион" в сюжете о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина не упомянул о его участии в финансовой пирамиде МММ.

Читайте также"Парламент "ДНР" возглавил бывший нардеп-коммунист (фото)

В сюжете о жизни Пушилина до событий 2014 года лишь упоминается, что он родился в Макеевке в семье рабочих, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ. При этом, где именно он работал, не упоминается, передают "Новости Донбасса".

Известно, что с 2011 года по 2013 год Пушилин являлся функционером МММ в Украине. Кроме того, когда на основе МММ была создана партия "Ми Маємо Мету", Пушилин стал ее членом и участвовал в парламентских выборах 2012 года.

Информация об участии Пушилина в МММ была также удалена с его персонального сайта. Однако предыдущая редакция биографии сохранилась в кэше.

Также информация о том, что Пушилин работал в фирме "Сладкая жизнь" была заменена формулировкой "в одной из дистрибьюторских фирм".

Как сообщалось, 20 ноября в оккупированном Донецке прошла "инаугурация" главаря боевиков Дениса Пушилина.