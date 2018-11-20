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Волонтеры показали фото с шахты Бутовка на Донбассе, где велись кровавые бои

15:52, 20 ноября 2018
Война
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Передовую на Донбассе засыпало снегом / фото facebook.com/backandalive

Фотографии с шахты "Бутовка", за которую зимой 2015 года шли кровавые бои, опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым".

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"Сейчас оборону на этом направлении держат бойцы 92-й бригады. Они, защитники Украины, несмотря на гостеприимство со своими, всегда жесткие с оккупантами и готовы при любых погодных условиях дать отпор врагу", - говорится в сообщении.

Ранее житель временно неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Михаил показал свежие фото из оккупированного города.

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Теги: #Донбасс#фото#Бутовка