Волонтеры показали фото с шахты Бутовка на Донбассе, где велись кровавые бои
15:52, 20 ноября 2018Война
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Оборону на этом направлении пока держат бойцы 92-й бригады.
Передовую на Донбассе засыпало снегом / фото facebook.com/backandalive
Передовую на Донбассе засыпало снегом. Соответствующее фото опубликовано 20 ноября.
Фотографии с шахты "Бутовка", за которую зимой 2015 года шли кровавые бои, опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым".
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"Сейчас оборону на этом направлении держат бойцы 92-й бригады. Они, защитники Украины, несмотря на гостеприимство со своими, всегда жесткие с оккупантами и готовы при любых погодных условиях дать отпор врагу", - говорится в сообщении.
Ранее житель временно неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Михаил показал свежие фото из оккупированного города.
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